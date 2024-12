Doch keine Entlassung! Kehrtwende bei umstrittenem Real-Trainer

Real Madrid hat sich nun offenbar doch gegen eine Entlassung des umstrittenen Jugendtrainers Adria Diaz entschieden. Das berichtete The Athletic .

Vergangene Woche war ein Abschiedsbrief von Reals U17-Assistenten an seinen Ex-Klub FC Barcelona öffentlich geworden, in dem er seinen ehemaligen Arbeitgeber "Klub seiner Träume" genannt hatte. Real und Barca pflegen in Spanien eine tiefe Rivalität.

Es folgten öffentliche und interne Diskussionen. Reals Akademie-Führung soll sich für eine Entlassung Diaz' ausgesprochen haben. Am Montag hätten sich jedoch höhere Führungskräfte wegen dieser Angelegenheit getroffen und seinen Verbleib durchgesetzt.

Diaz arbeitete zwischen 2015 und 2019 für Barcelona. Anschließend füllte er verschiedene Rollen bei Sabadell und Lugo aus, ehe er diesen Sommer für ein Jahr bei Real unterschrieb.