"Die steigen jetzt um auf Wein und Schnaps": Dänische Fans vernichten Biervorräte in Stuttgarter Biergarten

Im Verlauf des Samstag haben rund 3000 Fans der dänischen Nationalmannschaft die Biervorräte in einem Biergarten in Stuttgart vernichtet. Die Inhaberin war erstaunt über so viel Durst.

"Die ersten sind gegen 12 Uhr zu mir gekommen. Das habe ich seit der WM 2006 nicht mehr erlebt. Die Holländer und die Engländer haben mir damals auch schon alles weggetrunken", sagte Sonja Merz den Stuttgarter Nachrichten. "Die steigen jetzt um auf Wein und Schnaps. Es ist alles sehr friedlich, die sind sehr nett."

Es dauerte bis gegen 22 Uhr, ehe Inhaberin Merz dank der Wasenwirte Klauss & Klauss Nachschub bekam und wieder Bier erhältlich war. Der halbe Liter ist dort für 6,50 Euro erhältlich. Für die Dänen, bei denen Alkohol rund 60 Prozent teurer ist als in Deutschland, offensichtlich ein wahres Schnäppchen.

In der kommenden Woche spielt Schottland gegen die Schweiz in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs. Dann werden die ebenfalls enorm trinkfesten Schotten erwartet, die bereits rund um das Auftaktspiel gegen Deutschland (1:5) in München für ausgelassene Stimmung und hohen Alkoholkonsum sorgten. Die Stuttgarter Nachrichten zitierten eine Insiderin wie folgt: "Was macht die Wirtin des Schlossgarten-Biergarten erst, wenn die Schotten kommen? Gegen die sind die Dänen harmlos!"

Am Sonntag um 18 Uhr bestreitet Dänemark das erste Gruppenspiel bei der Europameisterschaft. Gegner wird Slowenien sein.