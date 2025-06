Deutschland trifft heute in der Nations League der Frauen auf Österreich. Doch wo läuft die Partie? SPOX verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, den 3. Juni, trifft die deutsche Frauennationalmannschaft in der Nations League auf Österreich. Das Duell in der Gruppe A1 beginnt um 20.30 Uhr in der Generali-Arena in Wien.

Die DFB-Frauen waren zuletzt am vergangenen Freitag in der Nations League im Einsatz. Gegen die Niederlande zeigte Deutschland eine starke Leistung: Giulia Gwinn und Co. siegten mit 4:0 gegen die Niederländerinnen. Das DFB-Team hat sich mit diesem Erfolg den Gruppensieg gesichert und steht damit im Final Four der Nations League.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Deutschland vs. Österreich in der Frauen Nations League heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Nationalmannschaft im TV und Livestream?

Die ARD zeigt heute das Duell zwischen Österreich und Deutschland in der Nations League der Frauen live im Free-TV und im Livestream. Die Übertragung im Ersten beginnt heute um 20.30 Uhr. Als Moderator führt Claus Lufen durch die Sendung, als Reporterin ist Christina Graf im Einsatz. Als Expertin fungiert zudem Almuth Schult.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch zudem die Option, das Nations-League-Spiel im Livestream zu verfolgen. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Österreich vs. Deutschland: Anstoßzeit

Details UEFA Nations League A - UEFA Women's Nations League A Grp. 1

UEFA Nations League A - UEFA Women's Nations League A Grp. 1 3. Juni 2025, 20:30

Generali Arena

Österreich vs. Deutschland: Aufstellungen

Österreich ÖST Verletzungen und Sperren Deutschland DEU ÖST ÖST DEU DEU

Österreich vs. Deutschland: Form

Österreich vs. Deutschland: Bilanz direkte Duelle

Österreich vs. Deutschland: Die Tabellen

UEFA Nations League A Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Deutschland DEU 6 5 1 0 26 4 +22 16 S S S S S 2 Niederlande NED 6 3 2 1 11 10 +1 11 U N S S S 3 Österreich ÖST 6 2 0 4 5 16 -11 6 N S N N N 4 Schottland SCO 6 0 1 5 3 15 -12 1 U N N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

Deutschland vs. Österreich in der Frauen Nations League heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Nationalmannschaft im TV und Livestream? Nützliche Links