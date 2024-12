Deutschland vs. Mexiko, das zweite Spiel der USA-Reise steht an. Wer das Duell des DFB-Teams im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr...

Deutschland vs. Mexiko, das zweite Spiel der USA-Reise steht an. Wer das Duell des DFB-Teams im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr hier.

Bereits am vergangenen Samstag gab der frisch gebackene Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Debüt. Nun steht in Philadelphia der zweite Test der USA-Reise an, der Gegner heißt Mexiko. Nach deutscher Zeit ist der Anstoß sehr spät bzw. früh, um 2 Uhr am Mittwochmorgen geht es los.

Einen frühen Gegentreffer musste Nagelsmanns Elf gegen die USA hinnehmen, nach dem Ausgleich durch Leroy Sané hatte Deutschland vor allem in Halbzeit zwei aber wenige Probleme mit den Gastgebern. Ein guter Einstand also, aber: Die vergangenen vier Bundestrainer haben ihre Nationalmannschaftskarriere allesamt mit einem Sieg eröffnet.

Mexiko vs. Deutschland: Der Zeitplan auf der USA-Reise

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis Samstag, 14. Oktober 21 Uhr USA 3:1 Mittwoch, 18. Oktober 2 Uhr Mexiko

Aber könnt Ihr das Spiel auch im Free-TV verfolgen? Das verrät dieser Artikel.

Deutschland heute live im Free-TV, Testspiel: Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. DFB-Team im TV und Livestream?

Die schlechte Nachricht ist die Anstoßzeit, aber gibt es wenigstens auch eine gute? Ja! Das heutige Duell des DFB-Teams gegen Mexiko könnt Ihr kostenfrei im Fernsehen verfolgen, Das Erste zeigt es nämlich live und in voller Länge. Eine Viertelstunde vor Beginn, also um 01.45 Uhr, flimmern die ersten Vorberichte über Eure Bildschirme - dieses Kommentatoren-Duo ist im Einsatz:

Reporter: Tom Bartels

Experte: Bastian Schweinsteiger

Wie gewohnt könnt Ihr alternativ auch im Livestream einschalten. Hier bietet die ARD diverse Anlaufstellen, schaut beispielsweise in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de vorbei.

Mexiko vs. Deutschland heute live im Free-TV, Testspiel: DFB-Team im Liveticker

Keine Zeit, die Partie im TV oder Stream zu verfolgen, Ihr wollt aber dennoch auf dem Laufenden bleiben? Klickt Euch doch einfach in unseren Liveticker rein, damit entgeht Euch ebenfalls keine wichtige Aktion:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Mexiko vs. Deutschland.

Mexiko vs. Deutschland heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Mexiko: Ochoa - Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez - Romo, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Gimenez, Huerta

Ochoa - Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez - Romo, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Gimenez, Huerta Deutschland: Ter Stegen - Süle, Thiaw, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan - L. Sané, Havertz, Brandt - T. Müller

Mexiko vs. Deutschland heute live im Free-TV, Testspiel: Wichtigste Infos

Begegnung: Mexiko vs. Deutschland

Mexiko vs. Deutschland Uhrzeit: 2 Uhr (in der Nacht auf Mittwoch)

2 Uhr (in der Nacht auf Mittwoch) Ort: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Lincoln Financial Field (Philadelphia) TV: Das Erste

Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de

Liveticker: SPOX

