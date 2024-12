Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist aktuell im Rahmen der Weltmeisterschaft in Indonesien im Einsatz. SPOX wirft deshalb einen genauen Blick au...

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist aktuell im Rahmen der Weltmeisterschaft in Indonesien im Einsatz. SPOX wirft deshalb einen genauen Blick auf den Kader der Deutschen.

Deutschlands U17-Nationalmannschaft ist am vergangenen Sonntag mit einem 3:1-Sieg gegen Mexiko in die Weltmeisterschaft gestartet. Am Mittwoch (15. November) geht es in der Gruppe F weiter mit einem Gruppenspiel gegen Neuseeland, ehe am 18. November gegen Venezuela der Abschluss erfolgt. Das erste große Ziel des DFB-Teams ist dabei das Achtelfinalticket.

Im Folgenden erfahrt Ihr, welche Spieler und Stars bei der WM den Kader bilden, wer davon den größten Marktwert hat und wer die Mannschaft trainiert.

Deutschland, Kader bei U17 WM: Stars, Spieler, Trainer, größter Marktwert

Insgesamt 21 Spieler und ein Trainerteam mit Christian Wück an der Spitze haben die Reise nach Indonesien angetreten. Einer der 21 Spieler war ursprünglich auch Farid Alfa-Ruprecht. Der Nachwuchsspieler von Manchester City musste krankheitsbedingt jedoch passen und wurde von Bilal Yalcinkaya vom Hamburger SV ersetzt.

Deutschland, Kader bei U17 WM: Stars

Wenn es um die Aufzählung der deutschen Stars beim Turnier geht, darf diese nicht ohne Noah Darvich und Paris Brunner erfolgen. Darvich hat einen kolportierten Martkwert von 2,5 Millionen Euro und wurde zudem sechsmal in der spanischen 3. Liga im Trikot der Reservemannschaft des FC Barcelona eingesetzt.

Brunner von Borussia Dortmund machte vor der WM noch mit seiner Suspendierung wegen eines nicht näher genannten Vorfalls auf sich aufmerksam, wurde schlussendlich jedoch begnadigt. Für die U19 der Schwarzgelben schoss der Mittelstürmer in der laufenden Saison in acht Spielen zehn Tore.

Deutschland, Kader bei U17 WM: Spieler mit größtem Marktwert

Trotzdem führt ein anderer die Liste der größten DFB-Marktwerte an: der Schalker Assan Ouédraogo mit 6,5 Millionen Euro. Anders als Darvich und Brunner spielt der zentrale Mittelfeldspieler nämlich für die Profimannschaft. Elfmal war er in dieser Saison in der 2. Bundesliga bereits im Einsatz, dabei erzielte er zudem einen Treffer.

Deutschland, Kader bei U17 WM: Spieler

Trikotnummer Name Position 1 Max Schmitt TOR 12 Konstantin Heide TOR 21 Louis Babatz TOR 3 Almugera Kabar ABWEHR 4 Finn Jeltsch ABWEHR 5 Maxim Dal ABWEHR 8 Maximilian Herweth ABWEHR 13 Maximilian Hennig ABWEHR 14 David Odogu ABWEHR 15 Justin van der Hitz ABWEHR 17 Eric da Silva Moreira ABWEHR 2 Kurt Rüger MITTELFELD/ANGRIFF 6 Fayssal Harchaoui MITTELFELD/ANGRIFF 7 Paris Brunner MITTELFELD/ANGRIFF 9 Max Moerstedt MITTELFELD/ANGRIFF 10 Noah Darvich MITTELFELD/ANGRIFF 11 Charles Herrmann MITTELFELD/ANGRIFF 16 Winners Osawe MITTELFELD/ANGRIFF 18 Bilal Yalcinkaya MITTELFELD/ANGRIFF 19 Forzan Assan Quédraogo MITTELFELD/ANGRIFF 20 Robert Ramsak MITTELFELD/ANGRIFF

