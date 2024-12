Deutschland bei U17 WM: Termin, Spielplan, Zeitplan, Gegner, Gruppe, Übertragung im Free-TV und Livestream

Deutschland ist bei der U17-Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien dabei. Alle Informationen zu den WM-Spielen der deutschen U17 erhaltet Ihr hier.

Deutschland ist bei der U17-Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien dabei. Alle Informationen zu den WM-Spielen der deutschen U17 erhaltet Ihr hier.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft greift bei der U17-Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien (10. November bis 2. Dezember) nach dem nächsten Titel. Im Mai und Juni diesen Jahres überraschte die Mannschaft von Trainer Christian Wück bei der WM in Ungarn und holte den Titel - den ersten EM-Titel für eine deutsche U17 seit 2009. In einem dramatischen Finale wurde Frankreich mit 5:4 im Elfmeterschießen besiegt.

Der Favoritenkreis bei dem WM-Turnier 2023 ist groß. Die Kräfteverhältnisse in der U17 sind anders als bei den Senioren, Nigeria ist Rekordweltmeister. Deutschland holte die U17-Weltmeisterschaft noch nie. Bei der EM 2023 bewies die Mannschaft aber, dass sie sich im Verlauf eines Turniers steigern kann.

Die bekanntesten Spieler im Team der deutschen U17 sind Assan Ouedraogo (Schalke 04), Noah Darvich (FC Barcelona) und Ausnahmetalent Paris Brunner. Er war nach einer Suspendierung von Borussia Dortmund rechtzeitig begnadigt worden.

Deutschland bei U17 WM: Termin, Spielplan, Zeitplan, Gegner, Gruppe

Deutschland wurde im Vorfeld der U17-WM 2023 in die Vorrundengruppe F gelost, wo man alle drei Gegner (Mexiko, Venezuela und Neuseeland) bezwang.

Die K.o.-Phase der U17-WM 2023 begann am 20. November. Deutschland bezwang im Achtelfinale das Team aus den USA mit 3:2. Die Mannschaft von Christian Wück traf bei der WM anschließend im Viertelfinale auf Spanien und gewann die Partie mit 1:0. Das DFB-Team tritt nun am kommenden Dienstag im WM-Halbfinale auf Argentinien.

Das Finale findet am 2. Dezember statt.

Die Viertelfinalspiele:

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Freitag, 24. November 9.30 Uhr Spanien Deutschland 0:1 Freitag, 24. November 13 Uhr Brasilien Argentinien 0:3 Samstag, 25. November 9.30 Uhr Frankreich Usbekistan -:- Samstag, 25. November 13.00 Uhr Mali Marokko -:-

Deutschland bei U17 WM: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die WM-Spiele der deutschen U17 werden nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte für die WM-Spiele mit deutscher Beteiligung sicherte sich Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partien kostenlos auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie auf dem kostenpflichtigen Sender Sky Sport News.

Alle Spiele der U17-WM könnt Ihr übrigens kostenlos im Livestream auf plus-fifa.com verfolgen.

U17-Weltmeisterschaft 2023: Alle Infos zum Turnier

Wettbewerb: U17-Weltmeisterschaft 2023

U17-Weltmeisterschaft 2023 Datum: 10. November bis 2. Dezember 2023

10. November bis 2. Dezember 2023 Ort: Indonesien

Indonesien Titelverteidiger: Brasilien

Brasilien Übertragung im TV: Sky Sport News (Spiele von Deutschland)

(Spiele von Deutschland) Übertragung im Livestream: skysport.de (Spiel von Deutschland), plus.fifa.com

Deutschlands Gruppe F im Überblick

Datum Zeit Spiel 12. November 10 Uhr Venezuela 3:0 Neuseeland 12. November 13 Uhr Mexiko 1:3 Deutschland 15. November 10 Uhr Mexiko 2:2 Venezuela 15. November 13 Uhr Deutschland 3:1 Neuseeland 18. November 10 Uhr Neuseeland 0:4 Mexiko 18. November 10 Uhr Deutschland 3:0 Venezuela