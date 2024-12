"Er hat die Erfolgsmentalität": Ex-Schützling packt über Vincent Kompany aus

Der in der Rückrunde der abgelaufenen Saison vom FC Burnley an den FC Schalke 04 ausgeliehene Darko Churlinov hat den designierten neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany in den höchsten Tönen gelobt.

"Er ist als Trainer von seiner Art her super ehrgeizig. Er arbeitet immer auf dem höchsten Niveau und versucht in jedem Spiel und in jedem Training, das Beste aus den Spielern herauszuholen", sagte Churlinov über seinen Ex-Coach bei Sky.

"Er hat die Erfolgsmentalität - ich glaube, das kann den Bayern momentan gut tun", so der 23-jährige Nordmazedonier weiter: "Er wird es sehr, sehr gut machen bei seiner nächsten Station. Ich weiß, dass er das hinkriegen wird."

Kompany erhält beim FC Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Vertrag bis 2027. Als Ablöse wird offenbar ein Betrag zwischen 10 und 12 Millionen Euro fällig.

Wie es für Churlinov, der in der abgelaufenen Saison zehn Pflichtspiele (ein Tor, ein Assist) für Schalke absolviert hat, weitergeht, ist offen. Der Vertrag des Offensivspielers läuft beim Premier-League-Absteiger Burnley noch bis 2026.