Im Finale des FA Cups treffen heute Crystal Palace und Manchester City aufeinander. SPOX verrät Euch, wer das Pokalendspiel live überträgt.

Das Finale des FA Cups bestreiten am heutigen Samstag, den 17 Mai, Crystal Palace und Manchester City. Das Pokalendspiel beginnt um 17.30 Uhr im Wembley Stadium in London.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Crystal Palace vs. Manchester City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das FA Cup Finale im TV und Livestream?

Schlechte Nachrichten für alle Fans: Das FA-Cup-Finale zwischen Crystal Palace und Manchester City wird heute nicht live im TV oder im Livestream übertragen.

In Deutschland hat in dieser Saison kein Sender die Übertragungsrechte an dem Pokalwettbewerb erworben. Das FA-Cup-Finale wird am heutigen Tag demnach weder im TV noch im Livestream gezeigt.

Begegnung: Crystal Palace vs. Manchester City

Wettbewerb: FA Cup

Spielrunde: Finale

Datum: 17. Mai

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Wembley Stadium, London

TV & Livestream: -

Crystal Palace vs. Manchester City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das FA Cup Finale im TV und Livestream? Die vergangenen FA-Cup-Sieger im Überblick