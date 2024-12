Eintracht Frankfurt kriegt es heute mit Borussia Dortmund zu tun. Wer das Duell des 9. Spieltags in der Bundesliga live im TV und Livestream zeigt ...

Eintracht Frankfurt kriegt es heute mit Borussia Dortmund zu tun. Wer das Duell des 9. Spieltags in der Bundesliga live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Borussia Dortmund hat am heutigen Sonntag (29. Oktober) die Chance, die Siegesserie in der Bundesliga von fünf auf sechs zu erhöhen. Dafür müssen die Schwarzgelben jedoch auswärts im Deutsche Bank Park gegen Eintracht Frankfurt triumphieren, das ebenfalls zumindest zwei Siege in Folge für sich beanspruchen darf. Um 15.30 Uhr wird der Frage auf den Grund gegangen.

BVB: Wo läuft Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Wie so gut wie alle Bundesligaspiele in dieser Saison wird auch das heutige zwischen Frankfurt und dem BVB nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen sind all jene, die eine Übertragung finden wollen, bei DAZN goldrichtig. Auf der Plattform des Streamingdienstes wird die Partie nämlich live und in voller Länge übertragen. Um 14.45 Uhr geht es mit folgendem Personal los:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Tobi Wahnschaffe

In Sachen Abonnement stellt das "Netflix des Sports" grundsätzlich drei Optionen zur Verfügung. Diese tragen die Namen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Die Pakete sind dabei mit unterschiedlichen Kosten verbunden und erlauben Zugriff auf verschiedene Sportarten. Die Bundesliga, damit auch Frankfurt vs. BVB, ist lediglich mit dem Unlimited-Paket abrufbar. Die Kosten für dafür liegen bei 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo und 44,99 Euro im Monatsabo.

BVB: Wo läuft Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Bei SPOX wird ein Liveticker angeboten, der das Spielgeschehen genauestens und im Minutentakt beschreibt. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht's zum Liveticker zu SGE vs. BVB.

BVB: Wo läuft Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 29. Oktober 2023

29. Oktober 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

