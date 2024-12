Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim treten heute in der 2. Runde des DFB-Pokals gegeneinander an. Im Free-TV ist das Duell jedoch nicht zu seh...

Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim treten heute in der 2. Runde des DFB-Pokals gegeneinander an. Im Free-TV ist das Duell jedoch nicht zu sehen. Den Grund dafür erfahrt Ihr hier.

Im einzigen reinen Duell zweier Bundesligisten am heutigen Spieltag (1. November) im DFB-Pokal treffen Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim aufeinander. Das Spiel der 2. Runde wird um 18 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park angestoßen.

Es ist nicht das erste Pflichtspiel der beiden Mannschaften in der laufenden Spielzeit. Erst am 6. Spieltag holte sich der BVB mit einem 3:1-Sieg drei Punkte für die Meisterschaft.

BVB vs. TSG Hoffenheim, DFB-Pokal 2. Runde: Warum wird das Spiel heute nicht live in ARD oder ZDF im Free-TV übertragen?

Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals werden pro Runde im Free-TV in der ARD und im ZDF übertragen. Was BVB vs. Hoffenheim betrifft, zählt dieses Duell jedoch nicht dazu. Der Grund ist ganz einfach: Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender haben sich in der 2. Runde für andere Spiele entschieden. So war gestern Kaiserslautern gegen Köln im ZDF zu sehen, und heute überträgt die ARD Saarbrücken gegen den FC Bayern München.

So bleibt jedem, der bei Dortmund gegen Hoffenheim live mit dabei sein möchte, nur eine Option: Sky. Der Pay-TV-Sender kümmert sich als einziger Anbieter um jedes einzelne Pokalspiel. Das Einzelspiel wird bei Sky Sport 3 (HD) gezeigt, um 17.30 Uhr werden dabei die ersten Livebilder ausgestrahlt, Martin Groß übernimmt danach die Rolle des Kommentators. Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 (HD) bieten dagegen die Konferenz an.

Sky liefert mit dem Livestream zudem eine weitere Option, bei Dortmund gegen Hoffenheim oder in der Konferenz live mit dabei zu sein. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW lässt sich dieser freischalten.

Liveticker zum Spiel

Außerdem bietet SPOX zum Duell einen Liveticker an. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was das Geschehen in Dortmund betrifft.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim.

Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: A. Meyer - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug

Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim

Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 2. Runde

2. Runde Datum: 1. November 2023

1. November 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die Spiele der 2. Runde