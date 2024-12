Am 11. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen BVB II und Rot-Weiss Essen. Wer das Ganze im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt I...

Am 11. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen BVB II und Rot-Weiss Essen. Wer das Ganze im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Ruhrpott-Derby in der 3. Liga! Am 11. Spieltag empfängt die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund zuhause Rot-Weiss Essen. Zur Sache geht's an der Roten Erde in Dortmund, der Anstoß ist am heutigen Freitag, dem 13. Oktober, um 19 Uhr.

Der Sechste gegen den Fünfzehnten - während Dortmund II es sich im oberen Mittelfeld gemütlich gemacht hat, ist Essen knapp über den Abstiegsrängen positioniert. Was erstmal nach einem großen Abstand klingt, ist in der Praxis halb so wild: Nur vier Zähler trennen die beiden Teams, in der 3. Liga liegt das Feld aktuell sehr dicht beisammen.

Aber wo läuft das Duell zwischen Dortmund und Essen heute live im TV? Das verrät dieser Artikel!

BVB II vs. Rot-Weiss Essen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Ihr möchtet BVB II vs. Rot-Weiß Essen heute live und in Farbe sehen? Dann schaut bei MagentaSport vorbei, der kostenpflichtige Dienst der Telekom hat nämlich sämtliche Partien der 3. Liga im Programm. Schon um 18.30 Uhr könnt Ihr dort für die Vorberichte einschalten, folgendes Team ist im Einsatz:

Kommentar: Philip Konrad

Moderation: Thomas Wagner

Experte: Martin Lanig

Wenn Ihr Euch nicht an ein Abonnement binden möchtet, ist vielleicht OneFootball etwas für Euch. Dort könnt Ihr die Partie einzeln buchen.

getty

3. Liga: BVB II vs. Rot-Weiss Essen heute live im Liveticker

Alternative zum Bewegtbild? Die haben wir bei SPOX, und zwar in unserem Liveticker. Dort bekommt Ihr regelmäßige Updates, sodass Euch nichts Wichtiges entgeht.

Hier geht's zum Liveticker der Partie BVB II vs. Rot-Weiss Essen.

3. Liga, BVB II vs. Rot-Weiss Essen heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB II :

: Rot-Weiss Essen:

3. Liga, BVB II vs. Rot-Weiss Essen heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: 3. Liga, BVB II vs. Rot-Weiss Essen

3. Liga, BVB II vs. Rot-Weiss Essen Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 13. Oktober 2023

13. Oktober 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Rote Erde (Dortmund)

Rote Erde (Dortmund) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag