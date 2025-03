Im Millerntor-Stadion steigt heute das Bundesliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem BVB. Wo das Spiel live gezeigt wird, erfahrt Ihr hier.

Am 24. Spieltag der Bundesliga heißt es am heutigen Samstag, dem 1. März, FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga. Im Hamburger Millerntor-Stadion soll die Partie um 15.30 Uhr eröffnet werden.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie FC St. Pauli vs. BVB heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB heute live sehen: Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga heute im TV und Livestream?

Die Bundesliga-Samstagsspiele werden einzeln und in der Konferenz von Sky übertragen. Auch das Duell des BVB gegen den FC St. Pauli läuft beim Abo-Dienst. Neben den Nachmittagsspielen zeigt Sky auch das Topspiel um 18.30 Uhr sowie die gesamte 2. Bundesliga. Das Sky Bundesliga-Paket ist bereits ab 30 Euro im Monat buchbar.

Im kostenpflichtigen Livestream seid Ihr via Sky Go oder WOW live dabei.

FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund: Liveticker bei SPOX

Ihr wollt keine wichtige Aktion verpassen? Dann ist der Liveticker von SPOX genau richtig für Euch!

Hier geht’s zum Liveticker!

Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga heute im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 24

Datum: 1. März 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Millerntor-Stadion (Hamburg)

TV & Livestream: Sky / Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

BVB heute live sehen: FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund - Die Bundesliga-Tabelle vor dem 24. Spieltag

Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Bayern München 23 18 4 1 69 19 +50 58 SUSSS 2 Bayer Leverkusen 23 14 8 1 51 27 +24 50 SUUSU 3 Eintracht Frankfurt 23 12 6 5 49 33 +16 42 NSUUU 4 SC Freiburg 23 12 3 8 34 36 -2 39 SSSSN 5 Mainz 05 23 11 5 7 37 24 +13 38 SSUNS 6 RB Leipzig 23 10 8 5 38 31 +7 38 UUSUU 7 VfB Stuttgart 23 10 6 7 41 34 +7 36 UNSNN 8 VfL Wolfsburg 23 9 7 7 46 37 +9 34 USUUU 9 Gladbach 23 10 4 9 35 35 0 34 NSUSS 10 Borussia Dortmund 23 9 5 9 43 38 +5 32 SNNSU 11 Augsburg 23 8 7 8 27 35 -8 31 SUUUS 12 Werder Bremen 23 8 6 9 35 47 -12 30 NNNSU 13 Union Berlin 23 6 6 11 21 35 -14 24 NNSUN 14 Hoffenheim 23 5 7 11 30 46 -16 22 USNNU 15 St. Pauli 23 6 3 14 18 27 -9 21 NNNUS 16 FC Heidenheim 23 4 3 16 27 47 -20 15 UNNNN 17 VfL Bochum 23 3 6 14 22 47 -25 15 USUNN 18 Holstein Kiel 23 3 4 16 34 59 -25 13 NNUNU

