Ihr wollt wissen, wo Ihr Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Stream sehen könnt? SPOX hat die Antwort!

Borussia Dortmund will beim Vizemeister Bayer Leverkusen wichtige Punkte im Kampf um die Champions League sammeln. Ab 15.30 Uhr rollt in der BayArena am heutigen Sonntag (11. Mai) der Ball.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Es ist Sonntag, und das bedeutet, dass Ihr das Duell zwischen Leverkusen und Dortmund ausschließlich bei DAZN live sehen könnt. Die Vorberichte beginnen um 15.30 Uhr mit diesem Team:

Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Max Siebald

Experte: Michael Ballack

Kostenfrei ist der Streamingdienst nicht, Ihr braucht für die Bundesliga ein Abonnement. Das Paket DAZN Unlimited bringt Euch ans Ziel.

Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund: Liveticker bei SPOX

Die Alternative zum Bewegtbild? Unser Liveticker! Dort könnt Ihr Euch auf dem Laufenden halten und das Spielgeschehen in der Kommentarspalte diskutieren:

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff findet Ihr den Liveticker inklusive der offiziellen Aufstellungen hier.

Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 33

Datum: 11. Mai 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: BayArena (Leverkusen)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag