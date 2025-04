Der VfB Stuttgart steht im Achtelfinale des DFB-Pokals Borussia Dortmund gegenüber. Wie Ihr das K.o.-Spiel live im Free-TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vier DFB-Pokal-Achtelfinalspiele stehen am heutigen Mittwoch, den 6. Dezember, auf dem Plan. Das Highlight davon ist zweifelsohne das Duell der Bundesligisten zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Um 20.45 Uhr geht es los, gespielt wird in der MHP-Arena in Stuttgart. Das einzige Aufeinandertreffen der Saison entschied Stuttgart mit 2:1 für sich.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund im DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream?

Zum Achtelfinalspiel zwischen Stuttgart und Dortmund wird eine Free-TV-Übertragung geboten. Diese findet Ihr im ZDF vor, wo um 20.15 Uhr die ersten Livebilder aus Stuttgart gesendet werden. Parallel dazu bietet der öffentlich-rechtliche Sender bei zdf.de auch einen kostenlosen Livestream an.

Als weiterer Anbieter ist Sky im Einsatz. Ihr findet das Einzelspiel ab 20.40 Uhr bei Sky Sport 3 (HD) und Sky Sport UHD vor. Wer zudem auch das Parallelspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV im Auge behalten möchte, kann bei Sky Sport 2 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event die Konferenz nutzen. Zusätzlich stellt der Pay-TV-Sender bei Sky Sport 1 (HD) eine weitere Konferenz zur Verfügung, die neben dem Pokal auch die Premier League abbildet.

Um den Livestream von Sky nutzen zu können, wird ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW benötigt.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund im DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream? Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Spiel im Liveticker mitverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen Stuttgart und Dortmund.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund im DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream? Wichtigste Infos

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund im DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Millot - Silas, Führich - Undav - Guirassy

Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Millot - Silas, Führich - Undav - Guirassy BVB: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can, Sabitzer - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

DFB-Pokal: Die heutigen Achtelfinalspiele