DFB-Team: Brajan Gruda reist wegen Verletzung vorzeitig aus dem EM-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft ab

Mittelfeldspieler Brajan Gruda musste das EM-Trainingslager des DFB-Teams am Mittwoch vorzeitig verlassen. Wie sein Verein Mainz 05 mitteilte, hat sich Gruda eine muskuläre Verletzung in der Wade zugezogen.

Der 20-Jährige schaffte es zwar nicht in den vorläufigen EM-Kader Deutschlands, wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann aber genau wie Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) zunächst für das Trainingslager in Thüringen nachnominiert. Hintergrund war, dass noch nicht alle Spieler des Aufgebots von Beginn an zur Verfügung standen.

Schließlich durften Gruda und Reitz am 31. Mai auch den Umzug ins EM-Quartier nach Herzogenaurach mitmachen und standen für das Testspiel gegen die Ukraine am Montag (0:0) im Kader. Zu seinem A-Länderspieldebüt kam dabei jedoch keiner der beiden Youngster. Zudem galten die Chancen, es möglicherweise doch noch in den EM-Kader zu schaffen, als eher gering.

Ursprünglich sollten Gruda und Reitz noch bis nach dem letzten EM-Testspiel gegen Griechenland am Freitag beim DFB-Team bleiben. Wie Mainz weiter kommunizierte, dürfte der U21-Nationalspieler zum Auftakt der Vorbereitung auf die neue Saison wieder fit sein.