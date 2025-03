Heute kommt es zum Rückspiel im Champions League-Achtelfinale zwischen Leverkusen und Bayern. Wo Ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, 11. März, treffen Bayer Leverkusen und der FC Bayern München aufeinander. Im Hinspiel letzte Woche konnten die Münchner sich eine ausgezeichnete Ausgangslage erspielen, sie gewann zuhause mit 3:0. Die Aufgabe für das Team von Xabi Alonso könnte also kaum schwerer sein. dennoch werden Florian Wirtz und Co. um 21 Uhr in der BayArena probieren, das Spiel zu drehen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München, Champions League Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel im TV und Livestream?

Das deutsche Duell findet Ihr heute nicht bei DAZN, sondern nur bei Amazon Prime Video. Der US-Riese darf nämlich ein Dienstagsspiel pro Woche in der Champions League live und exklusiv streamen.

Um auf die Übertragung zugreifen zu können, wird ein Prime-Abo benötigt, das entweder 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich kostet.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Liveticker bei SPOX

Wir haben für Euch auch einen Liveticker im Angebot, mit dem Ihr kein Tor und keine wichtige Aktion verpasst. Schaut dafür einfach auf unserer Homepage vorbei.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Bayern München

Wettbewerb: Champions League

Runde: Achtelfinale (Rückspiel)

Datum: 11. März 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

TV & Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Bayer Leverkusen vs. Bayern München heute live: Die heutigen Spiele auf einen Blick