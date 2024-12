Nach unentschuldigtem Fehlen beim Trainingsauftakt: Bayer Leverkusen suspendiert Sardar Azmoun

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat Stürmer Sardar Azmoun nach dessen unentschuldigtem Fehlen beim Trainingsauftakt offenbar suspendiert.

Azmoun darf vorerst nicht mehr am Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Stattdessen soll der Iraner individuell und zu anderen Zeiten als seine Teamkollegen trainieren.

Azmoun hatte beim offiziellen Trainingsstart des deutschen Meisters am Montag unentschuldigt gefehlt. Erst nach der Einheit informierte der Angreifer das Trainerteam wohl darüber, dass er wegen Unwohlsein nicht kam.

Dass Azmoun, der vergangene Saison an die AS Rom verliehen war, trotz Vertrages bis 2027 keine Zukunft mehr in Leverkusen hat, ist ohnehin klar. Die Roma zog die Kaufoption nicht, mit dem FC Sevilla soll es aktuell vor allem einen Interessenten geben. Die Spanier wollen den 29-Jährigen dem Vernehmen nach aber lieber leihen, Bayer strebt einen Verkauf an.