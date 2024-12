Ballon d'Or: Dankesrede von Sieger Lionel Messi sorgt für Ärger bei Fans von Paris-Saint-Germain

Lionel Messi ist nach seiner Dankesrede beim Gewinn seines achten Ballon-d'Or-Titels ins Fadenkreuz einiger Fans von Paris Saint-Germain geraten.

Auf X (vormals Twitter) echauffierten sich einige Nutzer, dass der argentinische Weltmeister in seiner Rede zwar dem FC Barcelona und der Nationalmannschaft dankte, PSG bei seiner Danksagung aber außen vor ließ.

"Pariser Fans suchen nach einem Wort über PSG in Messis Rede" oder "Was für ein Mangel an Klasse seitens Lionel Messi, der bei seinem achten Ballon d‘Or nicht einmal die Belegschaft von PSG nennt", hieß es folglich später im Netz.

Messi wurde auf der anschließenden Pressekonferenz selbst auf seine Zeit beim französischen Hauptstadtklub angesprochen und zog ein gemischtes Fazit: "Meine Zeit in Paris verlief aus verschiedenen Gründen nicht so, wie ich gehofft hatte."

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, den Ballon d'Or im Parc de Princes vor den PSG-Fans zu präsentieren, antwortete der Weltmeister: "Ich bin mir nicht sicher, ob die PSG-Fans wollen, dass ich den Ballon d‘Or im Park vorzeige."

Lionel Messi bei PSG nie wirklich glücklich

Bis zum vergangenen Sommer lief Messi im Trikot der Pariser auf, ehe er sich MLS-Klub Inter Miami anschloss. In Frankreichs Hauptstadt wurde der 36-Jährige aber nie wirklich glücklich - immer wieder musste er sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht 100 Prozent Leistung für PSG zu bringen.

In zwei Jahren bei Paris stand Messi 75-mal auf dem Platz. Dabei erzielte er 32 Tore selbst und legte weitere 35 Treffer für seine Mitspieler auf.