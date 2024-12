Ballon d'Or 2023: Lionel Messi steht offenbar schon als Sieger fest

Lionel Messi wird offenbar den Ballon d'Or 2023 gewinnen. Das geht aus einem Bericht der spanischen Sport hervor. Für den argentinischen Weltmeiste...

Lionel Messi wird offenbar den Ballon d'Or 2023 gewinnen. Das geht aus einem Bericht der spanischen Sport hervor. Für den argentinischen Weltmeister wäre es die insgesamt achte Auszeichnung.

Am 30. Oktober 2023 wird die wahrscheinlich prestigeträchtigste Individualtrophäe von France Football in Paris verliehen. Messi soll dort vor allem aufgrund seiner Leistungen während der Weltmeisterschaft in Katar ausgezeichnet werden.

Bei einem Sieg würde er seinen ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo weiter hinter sich lassen - der Al-Nassr- und Portugal-Superstar hat "lediglich" fünf Titel auf dem Konto. Darüber hinaus wäre Messi der erste Spieler der Geschichte, der den Ballon d'Or gewinnen würde, während er bei einem nicht-europäischen Team unter Vertrag steht.

Neben dem Argentinier gilt Manchester-City-Stürmer Erling Haaland als aussichtsreichster Kandidat auf die Trophäe. Der Norweger erzielte auf dem Weg zum Triple in der vergangenen Saison 52 Tore in 52 Pflichtspielen.

Bei den Frauen soll eine weitere Weltmeisterin ausgezeichnet werden. Spaniens Aitana Bonmati, die bei der Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland zur Spielerin des Turniers gewählt wurde, erhält laut Sport den Ballon d'Or féminin.