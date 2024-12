Ballon d'Or: Lionel Messi spricht über Karim Benzemas Sieg 2022

Vergangenes Jahr ging Lionel Messi beim Ballon d'Or leer aus. Dass die Wahl auf Karim Benzema fiel, kann er aber nachvollziehen.

Lionel Messi hat betont, dass Karim Benzema bei der Vergabe des Ballon d'Or 2022 zurecht ganz oben stand.

"Ich denke, Benzema war ein verdienter Sieger", sagte Messi in einer Doku der französischen Zeitung L'Equipe über den Ballon d'Or 2022.

Der Argentinier, der es vergangenes Jahr beim Award für den besten Fußballer der Welt überraschend nicht in die Top-30 geschafft hatte, führte aus: "Er verdient es für das großartige Jahr, das er hatte und auch dafür, was er in seiner gesamten Karriere bereits geleistet hat. Er ist ein wunderbarer Spieler und es ist wichtig für ihn und für den ganzen Fußball, dass er diese Anerkennung erhält."

Sowohl Messi als auch Benzema verließen den europäischen Fußball vergangenen Sommer. Messi wechselte zu Inter Miami in die USA, während es Benzema zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien zog.

Nach dem WM-Triumph mit Argentinien gilt Messi für den Ballon d'Or 2023 als einer der Top-Favoriten. Der Award wird am 30. Oktober vergeben - sollte Messi gewinnen, wäre es bereits der achte Goldene Ball für den 36-Jährigen.