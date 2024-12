FC Bayern München: Schlägerei im Kneipenviertel von Istanbul! Ausschreitungen mit Fans des FCB vor Spiel bei Galatasaray

Zwischen Anhängern von Bayern München und Galatasaray Istanbul ist es vor dem Champions-League-Spiel zu Ausschreitungen gekommen. Rund 100 Fans lie...

Zwischen Anhängern von Bayern München und Galatasaray Istanbul ist es vor dem Champions-League-Spiel zu Ausschreitungen gekommen. Rund 100 Fans lieferten sich am frühen Dienstagmorgen im Kneipenviertel der türkischen Metropole eine Schlägerei. Dabei sind laut türkischen Medien vier deutsche und ein türkischer Anhänger leicht verletzt worden.

Aufnahmen von Straßenkameras zeigen, wie die Fans Stühle und verschiedene kleine Wurfgeschosse auf die Hauptallee von Istanbuls beliebtem Stadtteil Beyoglu werfen.

Die Polizei griff ein, als ein Fanartikel-Laden von Galatasaray angegriffen wurde. 70 deutsche und 30 türkische Anhänger sollen laut Nachrichtenagentur IHA in die Randale verwickelt gewesen sein.

Die Bayern sind seit 36 Spielen in der Gruppenphase der Champions League ungeschlagen und führen die Gruppe A vor dem Spiel am Dienstagabend (18.45 Uhr MESZ/Prime Video) an. Galatasaray ist nach dem Sieg bei Manchester United Zweiter in der Gruppe.