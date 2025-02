Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Pokal Viertelfinale im TV und Livestream?

Wer überträgt das Deutschland DFB-Pokal Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen am Dienstag um 20:45 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Der DFB-Pokal geht in die heiße Phase. Am heutigen Dienstag trifft die Überraschungsmannschaft aus Bielefeld auf der heimischen Alm auf die Grün-Weißen aus Bremen. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolg den Sprung ins Halbfinale schaffen und somit dem Traum von Berlin ein Stück näherkommen. Die Arminia hat vor heimischen Publikum in der bisherigen Saison für Furore gesorgt - nicht allein wegen des Achtelfinalsieges gegen den SC Freiburg. Werder hingegen hat vor allem in den vergangenen beiden Runden Minimalismus walten lassen. Besonders beim 1:0 Sieg in der Nachspielzeitgegen Darmstadt in der letzten Runde hatten die Jungs von der Weser ordentlich Mühe.

Ob die Arminia den nächsten Bundesligisten aus dem Turnier nehmen kann, oder ob Werder sich gegen den Underdog durchsetzt, gibt es ab 20:45 Uhr in der Schüco-Arena zu sehen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans des DFB-Pokals: Wer die Viertelfinal-Partie zwischen der Arminia aus Bielefeld und Werder Bremen live verfolgen möchte, kann diesem Wunsch im Free-TV nachkommen. Das ZDF überträgt die Begegnung im Fernsehen. Zusätzlich bietet der öffentlich-rechtliche Sender die Möglichkeit, das Spiel in der hauseigenen Mediathek als Livestream abzurufen.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Begegnung im TV bei Sky, oder im Livestream bei SkyGo und WOW zu sehen. Für diese Optionen ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: DSC Arminia Bielefeld vs. SV Werder Bremen

Wettbewerb: DFB-Pokal

Spielrunde: Viertelfinale

Datum: 4. und 5. Februar, 25. und 26. Februar

Uhrzeit: jeweils 20.45 Uhr

jeweils 20.45 Uhr TV : Sky, ARD, ZDF

Livestream: Sky GO, WOW, Mediatheken von ARD und ZDF

Liveticker: SPOX

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute live: Das Viertelfinale im Überblick