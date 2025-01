Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Spitzenspiel der 3. Liga zwischen Arminia Bielefeld und Energie Cottbus am Samstag um 14 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Samstag steht das Spitzenspiel in der 3. Liga zwischen Arminia Bielefeld und Energie Cottbus an. Beide Mannschaften wollen unbedingt dreifach punkten, um den Traum des Aufstiegs aufrechtzuerhalten. Die Hausherren rangieren aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Um wieder in die Aufstiegsränge vorzurücken, muss die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat einen Heimsieg einfahren. Die Gäste aus Brandenburg hingegen wollen sich den Verfolger von der Alm mit einem Auswärts-Dreier vom Leib halten. Wer das spannende Duell für sich entscheiden kann, seht Ihr ab 14 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus heute live im TV und Livestream:

Am Samstagnachmittag bieten sich den Fans der dritten Liga einige Möglichkeiten, die Begegnung auf der Bielefelder Alm live zu verfolgen. Wie gewohnt sind alle Spiele der 3. Liga bei MagentaSport zu sehen. So auch das Spitzenduell zwischen der Arminia und Cottbus. Diese Option ist sowohl im TV als auch im Livestream möglich. Darüber hinaus können alle Zuschauer die Partie in den öffentlich rechtlichen Sendern des WDR und RBB verfolgen. Zusätzlich dazu steht ein Livestream in der jeweiligen Mediathek zur Verfügung. Während für MagentaSport ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig ist, ist das Spitzenspiel im WDR und RBB selbstverständlich frei empfangbar.

Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: DSC Arminia Bielefeld vs. FC Energie Cottbus

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 20

Datum: 18. Januar 2025

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Ort: SchücoArena (Bielefeld)

TV & Livestream: MagentaSport, WDR, RBB

