ARD zeigte Doku über Franz Beckenbauer unmittelbar nach Todes-Meldung

Nur wenige Stunden nach der offiziellen Todes-Meldung wird die ARD eine Dokumentation über das Leben von Franz Beckenbauer ausstrahlen.

Nur wenige Stunden nach der offiziellen Todes-Meldung strahlte die ARD eine Dokumentation über das Leben von Franz Beckenbauer aus.

Am Montagabend um 20.30 Uhr zeigte der öffentlich-rechtliche Sender den Film mit dem Namen "Beckenbauer", in welchem viele ehemalige Freunde und Wegbegleiter des "Kaisers", wie Günter Netzer, Paul Breitner und Lothar Matthäus, zu Wort kommen.

Neben dem herausragenden sportlichen Werdegang Beckenbauers soll auch das Privatleben des langjährigen Bayern-Spielers tiefer beleuchtet werden. Zudem zeigte die ARD bisher unbekanntes Archivmaterial.

Bei der Dokumentation handelt es sich jedoch nicht um ein kurzfristiges Projekt. Bereits vor der offiziellen Todes-Meldung am Montagabend war der Film, den der TV-Sender in den Tagen zuvor immer wieder beworben hatte, in Planung.

Beckenbauer verstarb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. Tags darauf bestätigte seine Familie seinen Tod in der Öffentlichkeit. Der "Kaiser" wurde 1974 als Spieler und 1990 als Teamchef Weltmeister. Seit längerer Zeit hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.