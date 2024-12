Im Rahmen der EM-Qualifikation treffen heute Albanien und Tschechien aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolg...

Im Rahmen der EM-Qualifikation treffen heute Albanien und Tschechien aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Vereine Europas legen den Meisterschaftsbetrieb kurz auf Eis, dafür sind in den kommenden Tagen die Nationalmannschaften für die EM-Qualifikation im Einsatz. Am heutigen Donnerstag, den 12. Oktober, wird der 7. Spieltag eröffnet, in der Gruppe E treten diesbezüglich die Nationalmannschaften Albaniens und Tschechiens aufeinander.

ALBANIEN - TSCHECHIEN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie pfeift die Begegnung im Air Albania Stadium in der albanischen Hauptstadt Tirana pünktlich um 20.45 Uhr an.

Albanien gegen Tschechien ist das Topspiel der Gruppe E, es treffen nämlich der Erste und der Zweite aufeinander. Albaniens Vorsprung auf Tschechien beträgt zwei Punkte, die Mitteleuropäer haben jedoch auch ein Spiel weniger absolviert. Das Duell in der Hinrunde endete mit einem 1:1-Unentschieden.

getty

Albanien vs. Tschechien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an der EM-Qualifikation besitzt der Streamingdienst DAZN. Auf der dortigen Plattform werden heute daher alle Quali-Spiele live und in voller Länge übertragen, Albanien gegen Tschechien bildet dabei natürlich keine Ausnahme. DAZN geht für die Partie nur wenige Augenblicke vor Anpfiff auf Sendung.

Damit man die Übertragung überhaupt öffnen kann, wird ein gültiges Abonnement benötigt. Was das betrifft, stellt das "Netflix des Sports" grundsätzlich drei Abo-Pakete zur Verfügung. Diese tragen die Namen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Nicht mit jedem davon kann man jedoch die Spiele der EM-Qualifikation verfolgen, dies geht nämlich nur entweder mit dem Unlimited- oder dem Super-Sports-Paket. DAZN World ist dafür keine Lösung.

Eine andere Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, stellt OneFootball zur Verfügung. Hierfür wird zwar kein Abo benötigt, dafür immerhin eine einmalige Zahlung für das Spiel selbst.

Albanien vs. Tschechien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Darüber hinaus tickert SPOX das Duell zwischen Albanien und Tschechien live und ausführlich mit. So verpasst Ihr nichts vom Geschehen in Tirana.

Hier geht es zum Liveticker Albanien vs. Tschechien.

Albanien vs. Tschechien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Albanien vs. Tschechien

Albanien vs. Tschechien Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 7

7 Datum: 12. Oktober 2023

12. Oktober 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Air Albania Stadium (Tirana)

Air Albania Stadium (Tirana) Livestream: DAZN , OneFootball

Liveticker: SPOX

EM Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe E