Eintracht Frankfurt muss in der Europa League bei Ajax Amsterdam ran. Wir liefern die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Nach zwei satten Niederlagen gegen den FC Bayern und Bayer Leverkusen in der Bundesliga möchte Eintracht Frankfurt am heutigen Donnerstag (6. März) in der Europa League zurück auf die Erfolgsspur finden. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen Ajax Amsterdam findet auswärts in der Johan Cruyff Arena statt, Anstoß ist um 21 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Ajax Amsterdam vs. Eintracht Frankfurt, Europa League Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel der SGE im TV und Livestream?

Die Europa League wird in dieser Saison von RTL im Free-TV und im kostenpflichtigen Livestream via RTL+ übertragen - auch Amsterdam vs. Frankfurt findet Ihr also dort. Das Einzelspiel gibt es im linearen Programm und online, die Konferenz wird nur auf der Streamingplattform zur Verfügung gestellt.

Der Haken: RTL+ ist an ein Abonnement geknüpft. Die Online-Übertragungen zur Europa League könnt Ihr also nur gegen eine Gebühr empfangen.

Europa League, Ajax Amsterdam vs. Eintracht Frankfurt: Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr kein Abonnement für die Plattform abgeschlossen habt, könnt Ihr den Spielverlauf auch mit unserem Liveticker verfolgen.

Den Ticker zu Ajax Amsterdam vs. Eintracht Frankfurt mit den offiziellen Aufstellungen findet Ihr etwa eine Stunde vor dem Anpfiff hier.

Europa League, Ajax Amsterdam vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Ajax Amsterdam vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: Achtelfinale

Datum: 6. März

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Johan Cruyff Arena (Amsterdam)

Johan Cruyff Arena (Amsterdam) TV & Livestream: RTL, RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League, Achtelfinale: Die Hinspiele im Überblick