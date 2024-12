Im Zuge der EM-Qualifikation trifft die Türkei heute auf Lettland. Wer den Spaß im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier!

Im Zuge der EM-Qualifikation trifft die Türkei heute auf Lettland. Wer den Spaß im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier!

Das Rückspiel zwischen der Türkei und Lettland findet am heutigen Sonntag, dem 15. Oktober, statt. Schiedsrichter Enea Jorgji wird die Partie im Konya Büyüksehir Stadyumu um 20.45 Uhr anpfeifen.

Die Rollen sind heute klar verteilt: Die Türkei führt Gruppe D mit 13 Punkten noch vor Kroatien an, Lettland ist mit nur drei Zählern das Schlusslicht. Das erste Duell am 3. Spieltag war dennoch knapp, Lettland unterlag zuhause 2:3.

EM-Qualifikation: Die Tabelle von Gruppe D

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Türkei 6 3 13 2 Kroatien 5 7 10 3 Armenien 6 -1 7 4 Wales 5 -1 7 5 Lettland 6 -8 3

Aber nun zu den wichtigsten Fragen: Wo könnt Ihr Türkei vs. Lettland heute im TV und Livestream sehen? Und gibt's auch einen Liveticker? Das erfahrt Ihr hier.

Türkei vs. Lettland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Ihr wollt das Duell zwischen der Türkei und Lettland heute live und in Farbe sehen? Dann könnt Ihr das auf DAZN tun, der Streamingdienst hat nämlich einen ganzen Haufen an Qualispielen im Programm. Pünktlich zum Anpfiff geht in der App und auf der Website die Übertragung los.

Alles, was Ihr dafür benötigt, ist ein Abonnement. Drei Pakete hat der Dienst zur Auswahl, für die EM-Quali müsst Ihr zu DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports greifen. Hier geht's lang!

Wenn Ihr kein Abonnement abschließen möchtet, könnt Ihr die Einzelpartie auch bei OneFootball buchen.

Türkei vs. Lettland heute live: EM Qualifikation im Liveticker von SPOX

Wenn Ihr das Spiel lieber in Schriftform verfolgen möchtet, könnt Ihr das bei uns tun. Wir tickern das Duell zwischen der Türkei und Lettland nämlich live mit, sodass Ihr nichts verpassen müsst.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Türkei vs. Lettland.

Türkei vs. Lettland heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Türkei: Cakir - Ozkacar, Bardakci, Akaydin, Kadioglu - Yüksek, Aktürkoglu, Özcan, Calhanoglu, Kahveci - Yilmaz

Cakir - Ozkacar, Bardakci, Akaydin, Kadioglu - Yüksek, Aktürkoglu, Özcan, Calhanoglu, Kahveci - Yilmaz Lettland: Ozols - Ciganiks, Balodis, Dubra, Savalnieks - Tobers, Emsis, Daskevics, Ikaunieks, Jaunzems - Uldrikis

EM Qualifikation, Türkei vs. Lettland heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: Türkei vs. Lettland

Türkei vs. Lettland Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Konya Büyüksehir Stadyumu (Selcuklu/Konya)

Konya Büyüksehir Stadyumu (Selcuklu/Konya) TV: -

Livestream: DAZN , OneFootball

Liveticker: SPOX

