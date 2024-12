In der 3. Liga steht als nächstes der 11. Spieltag auf dem Plan - doch kann dieser angesichts der Länderspielpause überhaupt stattfinden? Das erklä...

In der 3. Liga steht als nächstes der 11. Spieltag auf dem Plan - doch kann dieser angesichts der Länderspielpause überhaupt stattfinden? Das erklärt dieser Artikel.

Vom 14. bis 18. Oktober sind das DFB-Team und viele weitere Nationen international gefragt - wie wirkt sich das auf die 3. Liga aus?

3. Liga, 11. Spieltag: Finden die Spiele trotz Länderspielpause statt?

In den höchsten beiden Spielklassen pausiert der Betrieb, wenn Länderspiele anstehen - in der 3. Liga ist das nicht so. Hier wird der 11. Spieltag fast wie gewohnt stattfinden.

Die einzigen Ausnahmen? Das Spiel MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken wird verschoben, weil MSV-Youngster Caspar Jander für die U20-Nationalmannschaft nominiert ist. Auch das Duell zwischen dem SC Freiburg II und dem Hallescher FC muss nachgeholt werden - auch hier funkt die U20 dazwischen.

3. Liga, 11. Spieltag: Alle Partien im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Freitag, 13. Oktober 19 Uhr Borussia Dortmund II Rot-Weiss Essen Samstag, 14. Oktober abges. SC Freiburg II Hallescher FC Samstag, 14. Oktober 14 Uhr SC Verl FC Ingolstadt 04 Samstag, 14. Oktober 14 Uhr FC Viktoria Köln FC Erzgebirge Aue Samstag, 14. Oktober 14 Uhr SpVgg Unterhaching SV Sandhausen Samstag, 14. Oktober 14 Uhr SSV Jahn Regensburg VfB Lübeck Samstag, 14. Oktober 16.30 Uhr Arminia Bielefeld Waldhof Mannheim Sonntag, 15. Oktober 13.30 Uhr SSV Ulm SG Dynamo Dresden Sonntag, 15. Oktober 16.30 Uhr SC Preußen 06 Münster 1860 München Sonntag, 15. Oktober abges. 1. FC Saarbrücken MSV Duisburg

3. Liga, 11. Spieltag: Die Spiele im TV und Livestream

Die 3. Liga könnt Ihr vollumfänglich bei MagentaSport verfolgen. Die Streamingplattform der Telekom hat alle Spiele im Programm, die Übertragungen im Pay-TV und im Livestream via MagentaSport-App oder Website starten für gewöhnlich eine Viertelstunde vor den jeweiligen Anstoßzeiten.

Ausgewählte Partien werden überdies auch kostenfrei von öffentlich-rechtlichen Sendern (TV und Stream) gezeigt. Am kommenden Spieltag sind das die Duelle SpVgg Unterhaching vs. SV Sandhausen (BR, SR) und FC Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue (WDR).

Zu guter Letzt könnt Ihr die Begegnungen auch einzeln via OneFootball buchen. So umgeht Ihr die Bindung an Abonnements.

3. Liga, 11. Spieltag: Die Spiele im Liveticker von SPOX

Auch wir von SPOX sind natürlich wieder am Start, wenn in der 3. Liga der Ball rollt. Klickt Euch einfach in unsere Übersicht, dort sind alle Liveticker gelistet:

Hier geht's zum Liveticker-Kalender von SPOX.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag