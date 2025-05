Wer überträgt das 2. Bundesliga Qualifikation Spiel zwischen Saarbrücken und Braunschweig am Freitag um 20:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Freitagabend steht das Hinspiel der Relegation an. Eintracht Braunschweig trifft als 16. der 2. Bundesliga auf den 1. FC Saarbrücken, der am letzten Spieltag doch noch den Sprung auf den 3. Platz der 3. Liga geschafft hat. Heute Abend wollen beide Teams den Grundstein legen, um im Rückspiel die Teilnahme an der 2. Bundesliga für die kommenden Saison zu sichern.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel der Relegation für die 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Allen Zuschauern der Relegation bieten sich im Hinspiel zwei Möglichkeiten, das Spiel live zu erleben. Sowohl der Free-TV-Sender Sat.1 wird das Duell im Fernsehen und im Livestream bei ran.de übertragen. Zusätzlich ist die Begegnung bei Sky zu sehen. Auch der Pay-TV-Sender bietet neben der Übertragung im linearen Fernsehen die Option des Empfangs per Livestream bei SkyGo und WOW. Grundvoraussetzung hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel der Relegation für die 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Braunschweig

Wettbewerb: 2. Bundesliga-Relegation

Spieltag: Hinspiel

Datum: Freitag, 23. Mai 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Ort: Ludwigsparkstadion (Saarbrücken)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW, Sat.1, ran.de

1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel der Relegation für die 2. Bundesliga im TV und Livestream? Der Spielplan