1. FC Magdeburg vs. 1. FC Köln heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Deutschland 2. Bundesliga Spiel zwischen Magdeburg und 1. FC Köln am Freitag um 18:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Freitagabend kommt es in der 2. Bundesliga zum Spitzenduell: Der Tabellenführer aus Köln muss beim Vierten in Magdeburg ran. Der "Effzeh" möchte in der Fremde unbedingt die Position des Spitzenreiters verteidigen, während die Hausherren gewillt sein dürften, endlich den ersten Heimsieg der Saison einzufahren. Die Bilanz vor heimischer Kulisse ist für den FCM aktuell nämlich als grausam zu bezeichnen. Um weiter an die Tabellenspitze heranzurücken, gilt es allerdings, momentan glänzend aufgelegte Rheinländer zu schlagen. Wer das Duell für sich entscheiden kann, zeigt sich ab 18:30 Uhr in der Avnet Arena.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Magdeburg vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream:

Der Kracher um die Aufstiegsplätze ist wie alle weiteren Begegnungen bei Sky zu sehen. Die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Köln kann am Freitagabend sowohl in der Konferenz als auch als Einzelspiel verfolgt werden. Neben der Übertragung im TV bietet der Anbieter ebenfalls den Empfang per Livestream bei SkyGo und WOW. Grundvoraussetzung für alle Varianten ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Magdeburg vs. 1. FC Köln heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Köln

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 22

Datum: 14. Februar 2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Avnet Arena (Magdeburg)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Magdeburg vs. 1. FC Köln heute live: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag