1. FC Köln: "Irgendwann ist auch mal Feierabend!" Trainer Steffen Baumgart platzt der Kragen

Steffen Baumgart ist nach dem 0:6-Debakel des 1. FC Köln bei RB Leipzig sauer auf seine Spieler. Am Montag fand der 51-Jährige auf der Pressekonfer...

Steffen Baumgart ist nach dem 0:6-Debakel des 1. FC Kölnbei RB Leipzig sauer auf seine Spieler. Am Montag fand der 51-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel des Effzeh beim 1. FC Kaiserslautern (Dienstag, 20.45 Uhr) deutliche Worte.

"Ich bin jemand, der lange hinter den Jungs steht und es auch immer noch tue. Aber irgendwann ist auch mal Feierabend. Irgendwann geht's darum, dass das, was eingefordert wird, auch zu machen ist. Wenn das einige nicht umsetzen können, muss ich noch deutlicher werden", sagte Baumgart.

Fünf Minuten vor der Halbzeit hätten seine Spieler in Leipzig die Köpfe hängen lassen, erklärte der Coach: "Niederlagen und Fehler gehören zum Fußball, das kann man aufarbeiten. Was man nicht aufarbeiten kann, ist Körpersprache. Ich habe zum ersten Mal in meiner Zeit hier eine solche Körpersprache erlebt. Da bin ich der Falsche. Körpersprache, Einstellung, Mentalität - all diese Dinge gehören im Fußball immer dazu. Wenn ich Körpersprache nicht auf den Platz bringe, dann habe ich ein Problem."

Und Baumgart weiter: "Wenn ich eine Mannschaft habe, die Körpersprache nicht an den Tag legt, dann bin ich wirklich irgendwann mal angepisst. Das war ich bisher von meinen Jungs nicht. Aber jetzt muss ich sagen: Bis dahin und nicht weiter!"

Köln hat nach neun Spieltagen nur vier Punkte auf dem Konto und belegt den vorletzten Tabellenplatz.