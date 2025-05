Zum Abschluss des 33. Spieltags geht es in der 2. Bundesliga heute zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Darmstadt 98 rund. Aber wer überträgt?

Ab 13.30 Uhr steigen am heutigen Sonntag (11. Mai) in der 2. Bundesliga drei Partien, unter anderem zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Darmstadt 98. Spielstätte ist das Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern).

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Kaiserslautern vs. Darmstadt 98 heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Die Sonntagsspiele in der 2. Bundesliga werden live und exklusiv in voller Länge von Sky ausgestrahlt. Der Pay-TV-Sender bietet sowohl eine Konferenz (Sky Sport Bundesliga 1) und das Einzelspiel (Sky Sport Bundesliga 3) an. Die Vorberichte beginnen jeweils um 13 Uhr.

Die Online-Varianten findet Ihr auf SkyGo und WOW. Alle Optionen sind mit Kosten verbunden, kostenlos könnt Ihr also nicht dabei sein.

1. FC Kaiserslautern vs. Darmstadt 98 heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern vs. Darmstadt 98

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 33. Spieltag

Datum: So., 11. Mai

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag