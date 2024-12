Zum Abschluss des 10. Spieltags stehen sich heute der 1. FC Heidenheim und der VfB Stuttgart gegenüber. SPOX verrät, wie Ihr das Bundesligaspiel li...

Zum Abschluss des 10. Spieltags stehen sich heute der 1. FC Heidenheim und der VfB Stuttgart gegenüber. SPOX verrät, wie Ihr das Bundesligaspiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Im letzten Spiel der 12. Spielrunde in der Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, den 5. November, zum Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart. Die Begegnung wird um 17.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim angepfiffen.

1. FC HEIDENHEIM - VFB STUTTGART AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Um das Spiel nicht zu verpassen, braucht Ihr Zugang zu DAZN. Der Streamingdienst ist es nämlich, der die Übertragungsrechte aller Sonntagsspiele der Bundesliga besitzt. Aus diesem Grund wird die Übertragung bereits ab 16.45 Uhr auf der DAZN-Plattform angeboten. Durch die Partie werdet Ihr dabei von folgendem Team begleitet:

Moderator: Max Siebald

Max Siebald Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sascha Bigalke

getty

Der Weg zur Übertragung ist mit einer Kostenbarriere versperrt, ein Abonnement ist also nötig. Zugang zur Bundesliga verschafft dabei nur das DAZN-Unlimited-Paket, das im Gegensatz zu DAZN Super Sports und DAZN World, die höchste deutsche Spielklasse abdeckt.

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX bietet zum Spiel einen Liveticker an. So können auch die live mit dabei sein, die kein gültiges DAZN-Abo haben.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart.

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Maloney, Theuerkauf - Dinkci, Beck, Beste - Kleindienst

Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Maloney, Theuerkauf - Dinkci, Beck, Beste - Kleindienst Stuttgart: Nübel - Rouault, Anton, Zagadou, H. Ito - Karazor, Stiller - Millot - Silas, Führich - Undav

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart

1. FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 10

10 Datum: 5. November 2023

5. November 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Voith-Arena (Heidenheim)

Voith-Arena (Heidenheim) Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 10. Spieltag