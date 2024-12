Zum Abschluss des 8. Bundesligaspieltags kommt es heute zum Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Augsburg. Wir verraten Euch, wer das Spi...

Zum Abschluss des 8. Bundesligaspieltags kommt es heute zum Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Augsburg. Wir verraten Euch, wer das Spiel live im TV und im Livestream zeigt / überträgt.

Die letzte Partie des 8. Bundesliga-Spieltags hat es in sich! Aufsteiger 1. FC Heidenheim erwartet dazu den FC Augsburg. Los geht es in der Voith-Arena um 17.30 Uhr.

Heidenheim steht vor diesem Spieltag in der Tabelle als Zehnter überraschenderweise fünf Plätze vor dem FCA. in Heimspielen zeigte der 1. FC Heidenheim bisher, dass er in der Bundesliga mithalten kann und gewann zwei von drei Partien.

Auswärts noch ohne Punkt ist dagegen der FC Augsburg. Nach der Niederlage gegen Darmstadt 98 am 7. Spieltag wurde Trainer Enrico Maaßen entlassen. In der Länderspielpause präsentierten die Schwaben mit Jess Thorup ihren neuen Trainer. Der Däne sitzt heute erstmals auf der Augsburger Trainerbank. Mit ihm soll endlich auch auswärts gepunktet werden.

1. FC Heidenheim vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

1. FC Heidenheim gegen den FC Augsburg würden sich heute sicherlich viele Fußballfans im Free-TV ansehen wollen. Eine Liveübertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es aber nicht geben. Das ist der Situation um die Übertragungsrechte der Bundesliga geschuldet.

Diese liegen für alle Sonntagsspiele der Bundesliga bei DAZN. Der Streamingdienst beginnt mit der Liveübertragung zu Heidenheim vs. Augsburg um 17 Uhr. Folgendes DAZN-Team berichtet über die Partie:

Moderator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Kommentator: Max Gross

Max Gross Experte: Sascha Bigalke

Sascha Bigalke Reporter: Tobi Wahnschaffe

Wenn Ihr das Spiel live im Pay-TV oder im Livestream auf der Website oder der App des Streamingdienstes verfolgen wollt, benötigt Ihr ein Abo. Nur wenn Ihr das Abo-Paket DAZN Unlimited abgeschlossen habt, könnt Ihr Heidenheim vs. Augsburg heute live ansehen.

1. FC Heidenheim vs. FC Augsburg heute im Liveticker

Kostenlos informiert Euch heute SPOX über das Geschehen auf der Ostalb. In unserem Liveticker wird Euch nichts entgehen.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Heidenheim - FC Augsburg.

1. FC Heidenheim vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - die wichtigsten Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 8

8 Begegnung: 1. FC Heidenheim vs. FC Augsburg

1. FC Heidenheim vs. FC Augsburg Datum: Sonntag, 22. Oktober

Sonntag, 22. Oktober Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Voith-Arena, Heidenheim

Voith-Arena, Heidenheim TV: DAZN

Livestream: DAZN

Liveticker:SPOX

1. FC Heidenheim vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Heidenheim: Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Maloney, Theuerkauf - Dinkci, Beste - Pieringer, Kleindienst

Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Maloney, Theuerkauf - Dinkci, Beste - Pieringer, Kleindienst Augsburg: Dahmen - Gouweleeuw, P. Pfeiffer, Uduokhai, Pedersen - Dorsch, Rexhbecaj - Maier, Demirovic - Michel, Beljo

