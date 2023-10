FC Augsburg: Däne Jess Thorup ist neuer Trainer beim FCA

Der Däne Jess Thorup ist neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der 53-Jährige, zuletzt beim FC Kopenhagen, unterschrieb laut Vereinsmitteilung von Sonntag einen Vertrag bis 2025. Am Montag hatte der FCA Enrico Maaßen freigestellt.

Ein Meistertrainer aus Dänemark soll den FC Augsburg vor dem Abstieg retten. Der kriselnde Fußball-Bundesligist erhofft sich in seiner Not einen Ruck von Jess Thorup: Der 53-Jährige, zuletzt beim FC Kopenhagen im Amt und einst Zweitliga-Profi für den KFC Uerdingen, unterschrieb beim Tabellen-15. einen Vertrag bis 2025.

Thorup, der sowohl mit Kopenhagen (2022) als auch mit dem FC Midtjylland (2018) dänischer Landesmeister wurde, hat in seiner Heimat auch den Pokal gewonnen - 2013 mit Esbjerg fB. Er folgt auf den am Montag wegen Erfolglosigkeit freigestellten Enrico Maaßen.

"Wir freuen uns, dass wir einen Fußballfachmann und Menschen für den FCA gewinnen konnten, der schon seit vielen Jahren Cheftrainer auf höchstem Niveau ist und über viel Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene verfügt", betonte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. Thorup habe auf seinen bisherigen Stationen bewiesen, "dass er Spieler entwickeln und auch Teams zu Erfolgen führen kann".

Jesse Thorup: 2022 heißer Kandidat beim VfB

Außerhalb Dänemarks hat Thorup bisher allerdings nur KAA Gent und den KRC Genk in Belgien trainiert. In Gent wurde er 2020 nach einem schwachen Saisonstart entlassen, in Genk wurde sein Dreijahresvertrag im selben Jahr nach nur fünf Wochen auf eigenen Wunsch aufgelöst - Thorup wollte unbedingt zum FC Kopenhagen wechseln. Dort wurde er nach der Meistersaison freigestellt, als er mit dem FCK nur auf Rang neun der Tabelle lag.

2022 war Thorup bereits ein heißer Kandidat beim VfB Stuttgart - nun also: Augsburg. "Dass er seinen Weg bei uns sieht, freut uns sehr", sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Thorup selbst lobte "sehr konstruktive und zielführende Gespräche mit den verantwortlichen Personen". Er habe "sofort gespürt", dass der FCA für ihn der richtige Schritt sei. Er sehe in der Mannschaft, die nur zwei ihrer vergangenen 19 Pflichtspiele gewonnen hat, großes Potenzial.

Trotz seiner Zeit in Deutschland und Österreich (Tirol Innsbruck) soll Thorup, der auch als Spieler dänischer Meister und Pokalsieger mit Odense BK war, Informationen der Augsburger Allgemeinen zufolge das Training in englischer Sprache leiten.

Bundesliga: Die Tabelle nach 7. Spieltagen