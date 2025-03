Zwischen Respektlosigkeiten und Weltklasse: Warum Antonio Rüdiger ein Gesicht des Wiederaufstiegs der DFB-Elf ist

Antonio Rüdiger ist ein Gesicht des Wiederaufstiegs des DFB-Teams. Insgesamt wird dennoch zu viel über Kuriositäten rund um sein Auftreten gesprochen.

Nach dem 2:1-Sieg des DFB-Teams gegen Italien in der Nations League steht die Tür zu einem Final Four im eigenen Land weit offen. Auch an Themen mangelt es Verantwortlichen, Fans und Medien nicht.

Lobgesänge gibt es unter anderem für Leon Goretzka oder Joshua Kimmich. Einer aber, dessen Leistungen mittlerweile wie selbstverständlich hingenommen werden, sollte noch deutlich mehr im Fokus stehen, wenn es um die Erklärung des deutschen Aufschwungs geht.