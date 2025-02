Zwischen Prinzip Hoffnung und Realitätsverweigerung! Der BVB spielt ein gefährliches Spiel

Borussia Dortmund startet in die Ära Niko Kovac und klammert sich dabei ans Prinzip Hoffnung - inklusive einer gewissen Art der Realitätsverweigerung.

"Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass er in den nächsten Jahren sehr viele Erfolge mit dem BVB feiern wird", sagte Borussia Dortmunds spätestens im kommenden November scheidender Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu Jahresbeginn in der Sport Bild über Nuri Sahin. Der junge Trainer war wenige Tage später Geschichte beim BVB. Nun sagt Watzke über Sahins Nachfolger Niko Kovac: "Ich habe mich darüber gefreut. Ich glaube, dass das eine gute Entscheidung ist."

Einen größeren Blick in die fußballerische Gegenwart wollte Watzke am Mittwoch bei der Spobis-Konferenz in Hamburg nicht wagen. Dortmund suchte einen Trainer, Kovac wollte wieder arbeiten - so haben sich zwei gefunden, die gewissermaßen in Not gerieten und bei denen derzeit noch gänzlich unklar ist, ob das Konstrukt funktionieren wird.