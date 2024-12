Weder FC Bayern, noch BVB: Laut Hamann spielt der "aktuell wahrscheinlich beste Spieler der Bundesliga" beim VfB Stuttgart

Nicht der FC Bayern, nicht der BVB - der VfB Stuttgart stellt derzeit den besten Spieler der Bundesliga. Findet Dietmar Hamann.

Wenn es nach Dietmar Hamann geht, dann ist Enzo Millot vom VfB Stuttgart aktuell der beste Spieler der Bundesliga. Bei Sky geriet der Experte regelrecht ins Schwärmen.

"Wenn er so weitermacht, werden große Vereine kommen", fing Hamann am Samstag an: "Die Stuttgarter werden ihn aber wahrscheinlich nicht verkaufen wollen. Er ist ein toller Spieler, aber es ist nicht das erste Mal, dass ein neuer Trainer kommt und der dann, was in einem Spieler sieht, was der vorherige Trainer nicht gesehen hat."

Und weiter: "Er hat natürlich auch wunderbare Spieler um sich rum. Der Junge ist aktuell wahrscheinlich der beste Spieler der Bundesliga und der hatte keinen Urlaub. Der war bei Olympia und spielt jetzt hier den Fußball, den er spielt."