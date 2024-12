"Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn": Leon Goretzka vom FC Bayern München in der Kritik

Stefan Effenberg kann nicht nachvollziehen, dass Mittelfeldspieler Leon Goretzka den FC Bayern München trotz geringer Aussicht auf Spielzeit nicht im Sommer verlassen hat.

"Schwierig sehe ich die Situation bei Leon Goretzka: Warum entscheidet sich so ein Spieler, bei Bayern zu bleiben, obwohl ihm nahegelegt wird, den Verein doch besser zu verlassen?", stellte Effenberg in seiner Sport1-Kolumne zur Debatte.

Goretzka sei "doch erst 29 und hat doch wohl auch das Ziel, noch in der Nationalmannschaft auf den Quali-Zug aufzuspringen", so der Champions-League-Sieger von 2001 weiter. "Da dann bis zum Ende der Saison vielleicht nur ein, zweimal in der Startelf zu stehen - das ergibt doch überhaupt keinen Sinn."

Goretzka zählte bei Bayern zuletzt zu den Verkaufskandidaten, hätte den deutschen Rekordmeister im abgelaufenen Sommertransferfenster verlassen können. Der 29-Jährige, dessen Vertrag in München noch bis 2026 läuft, entschied sich jedoch dazu, beim FCB zu bleiben.