"Vielleicht besser, ein GOAT in Hoffenheim zu sein": Andrej Kramaric bereut geplatzten Wechsel zum FC Bayern nicht

Andrej Kramaric und Harry Kane führen aktuell gemeinsam die Torjägerliste der Bundesliga an. 2020 wäre der Kroate fast selbst zum FC Bayern gewechselt - und hätte einen Kane-Transfer möglicherweise verhindert. Den geplatzten Wechsel zum Rekordmeister bereut er jedoch nicht.

"Es gab drei Gespräche mit meinem Berater", enthüllte Andrej Kramaric im Vereinspodcast der TSG Hoffenheim. Ende 2020 hatten die Bayern ihn in der Winterpause als Ersatzmann von Robert Lewandowski verpflichten wollen. "Wenn du über einen der besten Vereine der Welt wie Bayern München redest, ist das etwas Besonderes."

Doch am Ende klappte der Transfer nicht, die Ablöse-Forderungen der Kraichgauer sollen zu hoch gewesen sein. Kramaric selbst ist darüber jedoch nicht unglücklich - im Gegenteil: "Am Ende hat es nicht geklappt. Ich bin hier geblieben. Ich bereue es nicht. Vielleicht ist es besser, ein GOAT in Hoffenheim zu sein als einer von vielen Spielern beim FC Bayern."

Nur eine Sache stört ihn am geplatzten Bayern-Transfer...

Bei der TSG Hoffenheim wurde Kramaric über die Jahre zum Superstar und Liebling der Fans. Im Sinsheimer Umfeld wird der Kroate liebevoll "GOAT", also "der Größte aller Zeiten", genannt. Mit 136 Toren ist er natürlich Rekordtorschütze des Vereins und zudem Klubikone.