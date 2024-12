"Wird mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen": Bittere Nachricht für den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart muss erneut für lange Zeit auf Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou verzichten.

Wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten, wurde der 25 Jahre alte Innenverteidiger am Mittwoch am rechten Knie operiert.

"Der operative Eingriff verlief erfolgreich, dennoch wird 'Daxo' mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen", hieß es auf der Vereins-Homepage.

Zagadou hatte Ende September im Mannschaftstraining eine Verletzung am Außenband erlitten, nachdem er sich gerade von einem Kreuzbandriss ebenfalls im rechten Knie erholt hatte und in drei Pflichtspielen eingewechselt worden war.

"Daxo war auf dem Weg zurück zu alter Stärke", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, "umso bitterer für ihn und natürlich auch für uns ist nun dieser Rückschlag".