Vereinsrekord! Manchester Citys imposante Serie in der Premier League hält

Pep Guardiolas Mannschaft setzt ihren beeindruckenden Lauf in Englands Eliteliga fort und knackt einen vereinseigenen Bestwert.

Mit dem Last-Minute-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers am Sonntagnachmittag hat Manchester City eine imposante Serie ausgebaut und damit einen Vereinsrekord aufgestellt.

Der englische Meister ist mittlerweile seit 31 Partien in Folge in der Premier League ohne Niederlage. Von diesen 31 Spielen gewannen die Citizens deren 26, fünf Begegnungen endeten mit einem Remis.

Citys aktuelles Team knackte damit den Klubrekord, der aus dem Jahr 2018 datiert. Auch damals hieß der Teammanager Pep Guardiola.

Die letzte Niederlage Citys im englischen Oberhaus datiert vom 6. Dezember 2023. Damals zogen die Guardiola-Schützlinge bei Aston Villa mit 0:1 den Kürzeren.

Die starke Serie im Endspurt der vergangenen Saison war ausschlaggebend für den Gewinn des vierten Meistertitels in Serie. Aktuell belegt der Titelverteidiger wieder den Spitzenplatz in der Premier League, kann aber von dort noch vom FC Liverpool verdrängt werden. Die Reds treffen später am Sonntag auf Chelsea.