Verdacht des sexuellen Übergriffes: Bundesliga-Neuzugang des FSV Mainz 05 verhaftet

Der japanische Nationalspieler Kaishu Sano ist in seiner Heimat verhaftet worden. Der Bundesliga-Neuzugang des 1. FSV Mainz 05 soll angeblich an einem sexuellen Übergriff beteiligt gewesen sein.

Der japanische TV-Sender NHK und mehrere Medien berichten unter Berufung auf Polizeikreise übereinstimmend, dass der 23-Jährige zusammen mit zwei anderen Männern an einem sexuellen Übergriff auf eine Frau beteiligt gewesen sein soll.

Den Berichten zufolge ereignete sich die Tat am vergangenen Sonntagabend in einem Hotel in Japans Hauptstadt Tokio. Unmittelbar nach dem Übergriff seien die Männer von der örtlichen Polizei in Gewahrsam genommen worden.