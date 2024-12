RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 0:0: Dämpfer für RBL! Lois Openda versagt vom Punkt

RB Leipzig hat im kuriosen Bundesliga-Duell ohne Cheftrainer unnötig Punkte gelassen und vor dem Champions-League-Auftakt einen kleinen Dämpfer kassiert. Fünf Tage vor dem mit Spannung erwarteten Highlight-Spiel bei Atletico Madrid kamen zu harmlose Leipziger in einem lange mauen Spiel nur zu einem 0:0 gegen Union Berlin. Nach zwei Erfolgen nacheinander war es der erste Punktverlust in der neuen Saison für die Sachsen.

Spät vergab Lois Openda (74.) die große Gelegenheit zum Sieg, als er per Foulelfmeter an Union-Torhüter Frederik Rönnow scheiterte. Für RB geht es nun am Donnerstag (21 Uhr) mit dem Start in die neue Champions-League-Ligaphase in der spanischen Hauptstadt weiter.

"Leider ist der Elfmeter nicht reingegangen. Das passiert", sagte Leipzigs Kevin Kampl über die Szene aus der 74. Minute, in der Union-Torhüter Frederik Rönnow pariert hatte, bei Sky. "Wir müssen sehen, dass wir über die 90 Minuten noch mehr Torchancen entwickeln." Und obwohl die Leipziger vor dem mit Atletico einen kleinen Dämpfer kassierten, blickte Kampl optimistisch nach vorne: "Das wird uns in keinster Weise zurückwerfen."

Für Gesprächsstoff hatten im Vorfeld die beiden Trainer gesorgt - ohne überhaupt am Spiel beteiligt zu sein. Oder gerade deswegen. Während Co-Trainer Alexander Zickler den gesperrten RB-Coach Marco Rose nach dessen Gelb-Roter Karte beim 3:2-Sieg bei Bayer Leverkusen ersetzen musste, fiel Union-Trainer Bo Svensson kurzfristig wegen eines Infektes aus. Anstelle des Dänen betreute Assistent Babak Keyhanfar die Mannschaft.

Auf der Tribüne der mit 47.800 Zuschauern ausverkauften Red Bull Arena sah Rose, wie sich seine Mannschaft sichtlich um Ballbesitz und Dominanz bemühte. RB drückte die Gäste tief in die eigene Hälfte, suchte meist vergeblich die Lücke in der kompakten Fünferkette der Köpenicker. Den ersten Warnschuss, der jedoch klar am Tor vorbei flog, gab Openda (13.) nach einem Konter ab. Kurz danach zielte Kevin Kampl aus spitzem Winkel knapp drüber.