"So lange wie möglich bei uns halten": Boss des BVB schiebt vorzeitigem Abgang von Jamie Gittens Riegel vor

Jamie Gittens befindet sich beim BVB derzeit in bestechender Form. Dortmund kommentierte nun Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang.

Bei Borussia Dortmund gehört Jamie Gittens in dieser Saison zu den positiven Überraschungen. Nun hat sich ein Geschäftsführer des BVB zu den Gerüchten um einen vorzeitigen Abgang des Engländers geäußert.

"Er ist sehr wichtig, im Moment ist er einer unserer Spieler, der den Unterschied ausmacht", sagte Carsten Cramer gegenüber Anfield Watch. "Auch wenn wir einige Probleme auf dem Platz hatten, kann er durch seine individuelle Qualität den Unterschied ausmachen."

Der für die Bereiche Vertrieb und Marketing, Internationalisierung sowie Digitalisierung zuständige Cramer führte aus: "Er hatte etwas Pech mit Verletzungen, aber er ist sehr fokussiert. Er ist ein Dortmunder. Als wir ihn überzeugen konnten, zu unterschreiben, hatten wir ein gutes Beispiel von ehemaligen Spielern wie Bellingham und Sancho, aber nicht nur von Engländern, sondern auch anderen. Die jungen Spieler wissen, dass sie Minuten auf dem Platz bekommen und dass Dortmund eine hervorragende Plattform ist."

Der 55-Jährige weiter: "Es ist unser Bestreben, diese Spieler so lange wie möglich bei uns zu halten. Es ist nicht unser Ziel, so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich zu verdienen. Er ist ein Spieler, der einen Unterschied macht. Aber er ist auch ein Spieler, der anderen jungen Spielern ein gutes Beispiel dafür sein kann, dass Dortmund einem die Zeit gibt, sich zu entwickeln und zu lernen, auch wenn man mit Verletzungen zu kämpfen hat."