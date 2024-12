Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen im TV und Livestream?

In der Bundesliga begegnen sich heute der FC Bayern München und Bayer Leverkusen. SPOX verrät Euch, ob Sky oder DAZN das Topspiel am 5. Spieltag live im TV und Livestream überträgt.

Der FC Bayern München spielt am heutigen Samstag, den 28. September, in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Das Topspiel am 5. Spieltag wird um 18.30 Uhr in der Allianz-Arena in München angestoßen.