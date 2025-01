Sein Großonkel wurde zum Deutschland-Schreck! Das ist BVB-Transferziel James McAtee

Der BVB buhlt offenbar um Citys James McAtee: Er kennt Felix Nmecha, könnte eine Tradition fortsetzen - wäre aber kein klassischer Malen-Ersatz.

James McAtee ist in Deutschland ein reichlich unbeschriebenes Blatt, sein Großonkel Alan Ball aber ganz und gar nicht.

Im WM-Finale von 1966 bereitete Ball das legendäre Wembley-Tor vor. Mit einer Flanke von rechts bediente er in der Mitte Geoff Hurst, der den Ball - also das Spielgerät, nicht den Assistgeber - an die Unterkante der Latte beförderte, von wo aus er vermutlich auf die Linie prallte. Der Treffer zählte trotzdem und bescherte England auf Kosten Deutschlands seinen ersten und bis heute einzigen WM-Titel.

59 Jahre später könnte Borussia Dortmund mit James McAtee einen Verwandten der 2007 verstorbenen englischen Fußball-Ikone verpflichten. McAtee stammt aus der Jugend von Manchester City, etablierte sich mit mittlerweile 22 Jahren aber immer noch nicht in der Profimannschaft und strebt deshalb einen Wechsel an.