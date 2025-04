Sébastien Haller vermeidet Bekenntnis zum BVB: "Es kann immer etwas passieren"

Sébastien Haller, Stürmer bei Borussia Dortmund, hat am Rande der renommierten Laureus World Sports Awards in Madrid, wo er in der Kategorie "Comeback des Jahres" nominiert worden war, über seine Zukunft bei den Schwarz-Gelben gesprochen. Ein klares Bekenntnis zu einem Verbleib beim BVB vermied der ivorische Nationalspieler jedoch.

Zunächst wurde Haller auf die Berufung von Lars Ricken angesprochen, der ab 1. Mai neuer Geschäftsführer Sport bei der Borussia wird. Dabei reagierte Haller überrascht und entgegnete zunächst ein "Wer?".

Nachdem man ihn über die Neuigkeit aufklärte, sagte der 29-Jährige: "Das wusste ich nicht. Ich habe mir heute noch nichts angeschaut. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. (lacht) Wir werden sehen. Bis jetzt wusste ich nicht, wer es sein würde. Wir müssen uns kennenlernen, wir müssen mit ihm ein paar Gespräche über Fußball führen. So ist das eben, wenn Verantwortliche im Verein wechseln. Dann spricht man über ihre Ideen, ihre Visionen mit Spielern in der Zukunft. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen geschehen."

Bis 2026 steht der ivorische Nationalspieler noch beim BVB unter Vertrag. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied aus Dortmund.

Dazu nahm Haller wie folgt Stellung: "Diese Frage habe ich in den letzten 18 Monaten so oft beantworten müssen. Ich lebe mit Gerüchten. Ich weiß es nicht einmal selbst. Seit Beginn meiner Karriere sage ich mir: Ich kann nicht alles planen. Es kann immer etwas passieren, so dass man sich anpassen muss. Im Moment bin ich beim BVB. Ich mache mir keine Gedanken über die Zukunft. Ich habe es nicht eilig, eine Entscheidung zu treffen."