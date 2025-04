SC Freiburg vs. RC Lens heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Der SC Freiburg misst sich heute zum Rückspiel in den K.o.-Runden der Europa League mit Ligue-1-Klub RC Lens. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt, erklärt SPOX.

In der Europa League steht am heutigen Donnerstag, den 22. Februar, so einiges auf dem Spiel. Es wird nämlich in acht Fällen geklärt, wer den Sprung von den K.o.-Runden-Playoffs ins Achtelfinale schafft. Auch der SC Freiburg ist gefragt. Die Breisgauer treten im Rückspiel gegen den RC Lens an.

Das Hinspiel vor einer Woche endete mit einem torlosen Unentschieden, heute genießt Freiburg einen Heimvorteil: Die Partie findet im Europa-Park Stadion in Freiburg statt, um 18.45 Uhr geht es los.