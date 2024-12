"Dann sind sie Dinosaurier": Legende ätzt gegen den FC Arsenal

Arsenal hat bei Manchester City in der zweiten Halbzeit in Unterzahl eine sehr defensive Herangehensweise gewählt. Roy Keane ist darüber auch noch Tage später fassungslos.

"Wenn Trainer wie Tony Pulis, Sam Allardyce, Steve Bruce oder Neil Warnock eine Mannschaft in der zweiten Halbzeit so einstellen, dann sind sie Dinosaurier. Wenn Arsenal das macht, nennt man das brillant", sagte Keane in der Sky-Sendung "Stick to Football".

Arsenal führte beim Spiel in Manchester am Sonntag zur Halbzeit mit 2:1, musste nach einer Gelb-Roten Karte für Leandro Trossard die zweite Hälfte allerdings in Unterzahl absolvieren. Trainer Mikel Arteta ließ sein Team daraufhin mauern. Ohne Erfolg: In der 98. Minute erzielte John Stones das Tor zum 2:2-Endstand.

"Es gab eine Szene, in der Ben White den Ball einfach ins Aus geschossen hat, Declan Rice hat den Ball mehrfach einfach weggeschlagen. Wir reden hier von Arsenal, nicht von einer unterklassigen Mannschaft, die sich im FA Cup reinhängt", schimpfte Keane.